2 sene önce Selen Görgüzel’le boşanan Hamdi Alkan’dan evlilik açıklaması! Dr. Dicle Çelik ile yeni bir aşka yelken açmıştı...

"1 MİLYON TL CEZA ÖDEYECEK"

Alkan, "İlişkiler bittikten sonra insanlar tırnaklarını çıkarıyor resmen. Yapılan açıklamalar ve haberler sosyal medyada ömür boyu kalıyor. İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa, 1 milyon TL ceza ödeyecek" diyerek, sözleşmenin gerekçesini açıkladı.