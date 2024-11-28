2 sene önce Selen Görgüzel’le boşanan Hamdi Alkan’dan evlilik açıklaması! Dr. Dicle Çelik ile yeni bir aşka yelken açmıştı...

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan'ın 2014 yılında başlayan evlilikleri 2022'de son buldu.
MİLYONLUK SÖZLEŞMEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
Özlem Esra Ada'nın, programına katılan Hamdi Alkan, ayrılık sözleşmesindeki dikkat çeken maddeden bahsetmişti.
"1 MİLYON TL CEZA ÖDEYECEK"
Alkan, "İlişkiler bittikten sonra insanlar tırnaklarını çıkarıyor resmen. Yapılan açıklamalar ve haberler sosyal medyada ömür boyu kalıyor. İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa, 1 milyon TL ceza ödeyecek" diyerek, sözleşmenin gerekçesini açıkladı.
YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Yeni bir aşka yelken açtığı Dr. Dicle Çelik ile magazin gündeminden düşmeyen Hamdi Alkan, son olarak kameralara yakalandı.