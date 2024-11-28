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2 sene önce Selen Görgüzel'le boşanan Hamdi Alkan'dan evlilik açıklaması! Dr. Dicle Çelik ile yeni bir aşka yelken açmıştı...

Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, iki yıl önce Selen Görgüzel ile yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından sakin bir dönem geçiren Alkan, geçtiğimiz aylarda Dr. Dicle Çelik ile yeni bir aşka yelken açmış ve magazin dünyasında adeta fırtınalar koparmıştı. Kameralara yakalanan Hamdi Alkan'a evlilik sorusu sorulunca bakın ne cevap verdi!

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 17:58 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 17:58
2 sene önce Selen Görgüzel’le boşanan Hamdi Alkan’dan evlilik açıklaması! Dr. Dicle Çelik ile yeni bir aşka yelken açmıştı...

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan'ın 2014 yılında başlayan evlilikleri 2022'de son buldu.

2 sene önce Selen Görgüzel’le boşanan Hamdi Alkan’dan evlilik açıklaması! Dr. Dicle Çelik ile yeni bir aşka yelken açmıştı...

MİLYONLUK SÖZLEŞMEYİ İTİRAF ETMİŞTİ

Özlem Esra Ada'nın, programına katılan Hamdi Alkan, ayrılık sözleşmesindeki dikkat çeken maddeden bahsetmişti.

2 sene önce Selen Görgüzel’le boşanan Hamdi Alkan’dan evlilik açıklaması! Dr. Dicle Çelik ile yeni bir aşka yelken açmıştı...

"1 MİLYON TL CEZA ÖDEYECEK"

Alkan, "İlişkiler bittikten sonra insanlar tırnaklarını çıkarıyor resmen. Yapılan açıklamalar ve haberler sosyal medyada ömür boyu kalıyor. İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa, 1 milyon TL ceza ödeyecek" diyerek, sözleşmenin gerekçesini açıkladı.

2 sene önce Selen Görgüzel’le boşanan Hamdi Alkan’dan evlilik açıklaması! Dr. Dicle Çelik ile yeni bir aşka yelken açmıştı...

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Yeni bir aşka yelken açtığı Dr. Dicle Çelik ile magazin gündeminden düşmeyen Hamdi Alkan, son olarak kameralara yakalandı.

2 sene önce Selen Görgüzel’le boşanan Hamdi Alkan’dan evlilik açıklaması! Dr. Dicle Çelik ile yeni bir aşka yelken açmıştı...

Muhabirlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Alkan, neşeli tavırlarıyla dikkat çekerken, yeni yıl planlarına dair gelen soruları da yanıtsız bırakmadı.

2 sene önce Selen Görgüzel’le boşanan Hamdi Alkan’dan evlilik açıklaması! Dr. Dicle Çelik ile yeni bir aşka yelken açmıştı...

"Yeni yılda evlilik olur mu?" sorusuna esprili bir şekilde yanıt veren ünlü yönetmen, "Yok ya, ne evliliği!" dedi.

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