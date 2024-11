'Acıların kadını' olarak bilinen şiddet kurbanı Bergen 'in hayatının ele alındığı film bugün yine atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla Bergen , 31 Ekim 1982'de çalışmak için İzmir'de bulunduğu sırada, terk ettiği eşinin, azmettirdiği bir kiralık katilin kezzaplı saldırısına uğradı. Saldırı, Bergen ve annesi Alsancak'ta New York adındaki pavyonun kapısında bir taksiye binmek üzere iken Halis Serbest'in tuttuğu kiralık katil tarafından gerçekleştirildi.

Serbest'in 500 bin lira vererek İzmir'e gönderdiği saldırgan tarafından üzerine bir kova kezzap atılan Bergen, olay anını verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştır;

"O ANDA İKİ GÖZÜM GİTTİ"

"O anda iki gözüm gitti. Biraz alkollü olduğum için hiçbir şeyin farkında değilim. Sadece çığlıklar duyuyorum. Bir ara 'Suya götürün!' diyorlar. Kadere bak ki, sular kesik. Su, ip gibi akıyor. Üzerimdeki giysileri yırtıp her tarafımı sardılar. O an her yer çok karanlık, bir şey göremiyor, gözlerimi açamıyorum. Kısa bir süre sonra ekip arabası geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler. Hastanede 45 gün kaldım, yara tedavisi gördüm."