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Bergen ve Ceylan'ın bu fotoğraflarını çok az kişi biliyor! "Beni de kuliste yanından hiç ayırmazdı" diyerek güzel anıları anlatmıştı

atv ekranlarında Bergen filminin tekrar yayınlanmasıyla, unutulmaz ses yeniden araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Türk müziğinin güçlü seslerinden Bergen ve Ceylan'ın, çok fazla kişinin bilmediği yıllar önce birlikte sahne alırken çekilen nadir fotoğraflarıyla tekrar gündeme geldi! İşte Ceylan ve Bergen'in o fotoğrafı ve unutulmaz anıları...

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 19:49 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 19:49
Bergen ve Ceylan’ın bu fotoğraflarını çok az kişi biliyor! Beni de kuliste yanından hiç ayırmazdı diyerek güzel anıları anlatmıştı

'Acıların kadını' olarak bilinen şiddet kurbanı Bergen'in hayatının ele alındığı film bugün yine atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Bergen ve Ceylan’ın bu fotoğraflarını çok az kişi biliyor! Beni de kuliste yanından hiç ayırmazdı diyerek güzel anıları anlatmıştı

KEZZAP OLAYI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla Bergen, 31 Ekim 1982'de çalışmak için İzmir'de bulunduğu sırada, terk ettiği eşinin, azmettirdiği bir kiralık katilin kezzaplı saldırısına uğradı. Saldırı, Bergen ve annesi Alsancak'ta New York adındaki pavyonun kapısında bir taksiye binmek üzere iken Halis Serbest'in tuttuğu kiralık katil tarafından gerçekleştirildi.

Bergen ve Ceylan’ın bu fotoğraflarını çok az kişi biliyor! Beni de kuliste yanından hiç ayırmazdı diyerek güzel anıları anlatmıştı

Serbest'in 500 bin lira vererek İzmir'e gönderdiği saldırgan tarafından üzerine bir kova kezzap atılan Bergen, olay anını verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştır;

"O ANDA İKİ GÖZÜM GİTTİ"

"O anda iki gözüm gitti. Biraz alkollü olduğum için hiçbir şeyin farkında değilim. Sadece çığlıklar duyuyorum. Bir ara 'Suya götürün!' diyorlar. Kadere bak ki, sular kesik. Su, ip gibi akıyor. Üzerimdeki giysileri yırtıp her tarafımı sardılar. O an her yer çok karanlık, bir şey göremiyor, gözlerimi açamıyorum. Kısa bir süre sonra ekip arabası geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler. Hastanede 45 gün kaldım, yara tedavisi gördüm."

Bergen ve Ceylan’ın bu fotoğraflarını çok az kişi biliyor! Beni de kuliste yanından hiç ayırmazdı diyerek güzel anıları anlatmıştı

"O ANDA İKİ GÖZÜM GİTTİ"

"O anda iki gözüm gitti. Biraz alkollü olduğum için hiçbir şeyin farkında değilim. Sadece çığlıklar duyuyorum. Bir ara 'Suya götürün!' diyorlar. Kadere bak ki, sular kesik. Su, ip gibi akıyor. Üzerimdeki giysileri yırtıp her tarafımı sardılar. O an her yer çok karanlık, bir şey göremiyor, gözlerimi açamıyorum. Kısa bir süre sonra ekip arabası geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler. Hastanede 45 gün kaldım, yara tedavisi gördüm."

Bergen ve Ceylan’ın bu fotoğraflarını çok az kişi biliyor! Beni de kuliste yanından hiç ayırmazdı diyerek güzel anıları anlatmıştı

BERGEN'İN MEZARI NEDEN KAFESTE KİLİTLİ?

Sanatçının mezarı Mersin'de bulunmaktadır ve katilin tehditleri nedeniyle 6 kilitli bir kafesle korunmaktadır. Kardeşi bu durumla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "O adam, 32 yıl önce Belgin'i öldürmeden, gecenin ikisinde arardı telefonla "Kemiklerini size bırakmayacağım, onu öldüreceğim" derdi. Annem o mezara o kafesi onun için yaptırdı."

Bergen ve Ceylan’ın bu fotoğraflarını çok az kişi biliyor! Beni de kuliste yanından hiç ayırmazdı diyerek güzel anıları anlatmıştı

Tüm bunların ardından Bergen'in yıllar önce şarkıcı Ceylan ile aynı karede yer aldıkları fotoğrafları ortaya çıktı.

Bergen ve Ceylan’ın bu fotoğraflarını çok az kişi biliyor! Beni de kuliste yanından hiç ayırmazdı diyerek güzel anıları anlatmıştı

İŞTE BERGEN VE CEYLAN
Bergen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem" adlı unutulmaz şarkısını yeniden yorumlayan Ceylan, İzmir Fuarı'nda aynı sahneyi paylaştıklarını söylemişti.

Bergen ve Ceylan’ın bu fotoğraflarını çok az kişi biliyor! Beni de kuliste yanından hiç ayırmazdı diyerek güzel anıları anlatmıştı

Hatta Ceylan, "Bergen ablayla, İzmir fuarında aynı sahneyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. İyi ki onu tanımışım. Bergen ablanın kulisine sormadan giren tek kişi bendim. O dönemlerde çocuk olduğum için bana hiç kızmazdı ve beni de kuliste yanından hiç ayırmazdı. Ayrıca yeri çok başkadır. İyi ki onunla aynı sahneyi paylaşmışım" ifadelerini kullanmıştı.

Bergen ve Ceylan’ın bu fotoğraflarını çok az kişi biliyor! Beni de kuliste yanından hiç ayırmazdı diyerek güzel anıları anlatmıştı

Öte yandan Bergen'in diğer fotoğraflarına gelin hep birlikte bakalım!

Bergen ve Ceylan’ın bu fotoğraflarını çok az kişi biliyor! Beni de kuliste yanından hiç ayırmazdı diyerek güzel anıları anlatmıştı

BERGEN

Bergen ve Ceylan’ın bu fotoğraflarını çok az kişi biliyor! Beni de kuliste yanından hiç ayırmazdı diyerek güzel anıları anlatmıştı

BERGEN

Bergen ve Ceylan’ın bu fotoğraflarını çok az kişi biliyor! Beni de kuliste yanından hiç ayırmazdı diyerek güzel anıları anlatmıştı

BERGEN

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