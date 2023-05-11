Meğer o yöntemle... Ünlülerin güzellik sırlarını duyan şoke oluyor! Hande Erçel, Fahriye Evcen, Hadise, Arzum Onan, Eda Ece bakın nasıl süt gibi cilde sahip!
Her daim ekranlarda olan ünlülerimiz güzellikleriyle baş döndürüyor. Elbette güzellik çaba göstermeden olmuyor. İşte ünlülerin güzellik ve zayıflama sırları...
Ünlülerin güzellik sırları hakkında detaylar sık sık merak ediliyor. Gerek televizyonda gerekse sahnelerde beğenerek izlediğimiz ünlülerin ciltleri hep parıl parıl parlıyor. Bu kusursuz görüntüye kavuşmak için ise bazı sırları bulunuyor. İşte Hande Erçel, Fahriye Evcen, Hadise, Afra Saraçoğlu, Eda Ece olmak üzere ünlülerin güzellik tüyoları...
Çağla Şıkel
Podyumların başarılı mankeni güzelliğini 'su' ile korumaya çalışıyor. Her gün hiç aksatmadan duş aldığını belirten Şıkel şunları söylüyor: "Ben de tüm hanımlar gibi ara sıra yeni çıkan kremleri deniyorum. Faydasını gördüklerim de oluyor ama ben suyun 'hayat' demek olduğuna inanıyorum. Su ile çok barışık bir insanım. Her gün balık gibi mutlaka suyun içindeyim. Mutlaka günde iki litre su içiyorum. Suyu hiçbir yönteme değişmem."