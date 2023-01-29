Meğer o dizide de oynamış! Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'ın estetiksiz fotoğrafları ifşalandı! "Doğal güzel sandıklarımız bile..."

Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin bir türlü bırakamadığı Pelo'nun hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Genç oyuncunun daha önce Yasak Elma dizisinde yer aldığı ortaya çıktı. Estetiksiz fotoğraflarını görenler ise gözlerine inanamadı. İşte Buçe Buse Kahraman estetiksiz hali...