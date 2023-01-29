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Haberler Magazin Meğer o dizide de oynamış! Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'ın estetiksiz fotoğrafları ifşalandı! "Doğal güzel sandıklarımız bile..."

Meğer o dizide de oynamış! Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'ın estetiksiz fotoğrafları ifşalandı! "Doğal güzel sandıklarımız bile..."

Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman dizideki performansıyla büyük ilgi çekiyor. Estetiksiz görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu. İşte Buçe Buse Kahraman'ın estetiksiz hali...

takvim.com.tr
29.01.2023 14:53 - Son Güncelleme: 29.01.2023 14:53
Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman’ın estetiksiz fotoğrafları ifşalandı! Meğer o dizide de oynamış! Doğal güzel sandıklarımız bile...

Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin bir türlü bırakamadığı Pelo'nun hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Genç oyuncunun daha önce Yasak Elma dizisinde yer aldığı ortaya çıktı. Estetiksiz fotoğraflarını görenler ise gözlerine inanamadı. İşte Buçe Buse Kahraman estetiksiz hali...

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Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman’ın estetiksiz fotoğrafları ifşalandı! Meğer o dizide de oynamış! Doğal güzel sandıklarımız bile...

Buçe Buse Kahraman, doğal güzel sanılan oyuncular arasında yer alıyordu.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman’ın estetiksiz fotoğrafları ifşalandı! Meğer o dizide de oynamış! Doğal güzel sandıklarımız bile...

Yalı Çapkını'nın Pelo'su olarak tanınan genç oyuncu bu diziden önce farklı yapımlarda da yer almış.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman’ın estetiksiz fotoğrafları ifşalandı! Meğer o dizide de oynamış! Doğal güzel sandıklarımız bile...

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Çarpışma dizisinde oyanayan Kahraman burada oldukça farklı gözüküyor.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman’ın estetiksiz fotoğrafları ifşalandı! Meğer o dizide de oynamış! Doğal güzel sandıklarımız bile...

Yasak Elma dizisinde de rol aldığı ortaya çıkan Buçe Buse Kahraman'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı.

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