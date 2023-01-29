Meğer o dizide de oynamış! Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'ın estetiksiz fotoğrafları ifşalandı! "Doğal güzel sandıklarımız bile..."
Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman dizideki performansıyla büyük ilgi çekiyor. Estetiksiz görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu. İşte Buçe Buse Kahraman'ın estetiksiz hali...
29.01.2023 14:53 - Son Güncelleme: 29.01.2023 14:53
Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin bir türlü bırakamadığı Pelo'nun hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Genç oyuncunun daha önce Yasak Elma dizisinde yer aldığı ortaya çıktı. Estetiksiz fotoğraflarını görenler ise gözlerine inanamadı. İşte Buçe Buse Kahraman estetiksiz hali...
Yasak Elma dizisinde de rol aldığı ortaya çıkan Buçe Buse Kahraman'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı.