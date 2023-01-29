Twerk dansıyla olay olmuştu... Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel taytını çekti verdiği pozla ortalığı yıktı geçti görenler: "Tilki pozu vermiş"
Twerk dansıyla olay olmuştu... Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel taytını çekti verdiği pozla ortalığı yıktı geçti görenler, "Tilki pozu vermiş" yorumları yaptı. Ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle sahnelere ara veren Aleyna Tilki Instagram paylaşımlarına hız verdi. Her gün yeni bir fotoğaf karesi ile adından söz ettiren Tilki bu kez annesiyle gündemde. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Instagram'dan yayınladığı spor pozuyla Tilki'ye benzetildi. Öztel, geçtiğimiz haftalarda doğum günü kutlamasıyla gündeme gelmişti.
"TİLKİ POZU VERMİŞ"
Twerk dansıyla olay olmuştu... Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel taytını çekti verdiği pozla ortalığı yıktı geçti görenler, "Tilki pozu vermiş" yorumları yaptı.
Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'in doğum gününde kız kardeşi Ayça Tilki ve annesinin yakın arkadaşlarıyla birlikte Bülent Ersoy'u dinlemeye gitti geçtiğimiz haftalarda.
Çılgınlarca eğlenen anne-kızın görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti. Kızına sarılan Havva Öztel'in Aleyna Tilki'nin ablası gibi görünmesi bir yana, Tilki'nin videonun sonundaki dansına sosyal medyada, "Sondaki kalça hareketi olmasaydı iyiydi" şeklinde yorumlar yapıldı.
Ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle sahnelere ara veren Aleyna Tilki son olarak sosyal medya verdiği bu pozla gündeme gelmişti.