Afrodit Banu Alkan Hülya Avşar'ı gömdü: "Ben birinciyim o ikinci" Yıllardır karşılaştırıldığı Hülya Avşar'ı tek cümlede kenara attı
Kemal Yıldız'la evliliğe doğru adım adım ilerleyen Banu Alkan evlilik ve Hülya Avşar açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Sevgilisi Kemal Yıldız'la düğün tarihi veren Afrodit, yıllardır güzellik konusunda karşılaştırıldığı Hülya Avşar hakkında flaş bir açıklama da yaptı. Hülya Avşar ve kendisini bir güzellik sıralamasına koyan Banu Alkan bakın neler anlattı neler.
28.01.2023 16:54 - Son Güncelleme: 28.01.2023 16:54
Kemal Yıldız ile büyük bir aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Banu Alkan güzellik sıralamasını açıkladı hem de düğün tarihini.
''BİRİNCİ BEN, İKİNCİ HÜLYA AVŞAR''
Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Banu Alkan, katıldığı programda güzellik sıralaması yaptı.
Mutlu birliktelikleri olduğunu her fırsatta ifade eden Banu Alkan ile Kemal Yıldız, evlilik için ilk adımı atarak nişanlanmıştı.