Hakkında ’Bülent Şakrak ile boşanacaklar’ denmişti! ’Gerçekten sevilirseniz...’’ Kızlarını da yanına alarak... Ceyda Düvenci açtı ağzını yumdu gözünü!

Magazin dünyasının son günlerde en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasındaki 'boşanacaklar' iddiası tazeliğini koruyor. 8 yıl önce nikah masasına oturan çiftin 1 çocukları bulunuyor. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayınca terapiye giden ikilinin iddiaya göre aralarındaki problemi çözemediği ve boşanma kararı aldıkları konuşuluyor. Ceyda Düvenci son olarak sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Ardından da kızlarını alıp tatile çıktı. İşte detaylar...