Hakkında 'Bülent Şakrak ile boşanacaklar' denmişti! 'Gerçekten sevilirseniz...'' Kızlarını da yanına alarak... Ceyda Düvenci açtı ağzını yumdu gözünü!
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti arasında yaşanan sorunlar, boşanma spekülasyonlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İkili, boşanacaklar mı yoksa bir arada mı kalacaklarını merak edenleri bekletirken, Ceyda Düvenci'nin yaptığı yeni bir paylaşım ise kafaları karıştırdı. 2015 yılında dünyaevine giren çift, 2017 yılında oğulları Okan Ali'yi kucaklarına aldı. Güzel oyuncunun daha önceki bir evliliğinden de Melisa adında bir kızı bulunuyor. Son zamanlarda boşanacakları yönünde çıkan iddialar, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın sessizliklerini korumalarına neden oldu.
Magazin dünyasının son günlerde en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasındaki 'boşanacaklar' iddiası tazeliğini koruyor. 8 yıl önce nikah masasına oturan çiftin 1 çocukları bulunuyor. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayınca terapiye giden ikilinin iddiaya göre aralarındaki problemi çözemediği ve boşanma kararı aldıkları konuşuluyor. Ceyda Düvenci son olarak sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Ardından da kızlarını alıp tatile çıktı. İşte detaylar...
''GERÇEKTEN SEVİLİRSENİZ...''
Ceyda Düvenci son olarak İnstagram hesabından bir alıntı yaptı. Ünlü ismin paylaşımı çok konuşuldu. Bir çok kişi tarafından 'ima dolu' yorumu yapıldı.
Düvenci'nin son paylaşımı yeniden boşanma dedikodularını çıkardı. Öte yandan güzel oyuncu bir sonraki paylaşımında da çocukları ile tatile çıktığını açıkladı. Arabadaki paylaşımda Bülent Şakrak yine yoktu.