Meğer o da kendisi gibi oyuncuymuş! " Bu ikili hangi ara evlendi..." Ömer dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın eski eşine bakın!
Ömer dizisinin Gamze'si hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle izleyenleri büyülüyor. Gökçe Bahadır'ın hayatı hakkında detayları merak edenler eski eşini görünce şoke oldu. İşte Gökçe Bahadır'ın eski eşi.
Ömer dizisinin sevilen oyuncusu Gökçe Bahadır oyunculuğuyla ve güzelliğiyle büyük ilgi çekiyor. Bu nedenle ünlü oyuncu hakkında araştırmalar hızlandı. Gökçe Bahadır'ın eski eşini görenler ise şoke oldu! Kendisi gibi oyuncu olan eski eşinin kim olduğunu duyanlar 'Hangi ara evlendiler', 'Yakışıyorlarmış aslında' gibi yorumlarda bulundular. Şimdi ikinci evliliğiyle oldukça mutlu bir yaşam süren Gökçe Bahadır'ın hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Gökçe Bahadır'ın eski eşi...
Hayat Bilgisi 'Törpü Yeliz', Yaprak Dökümü 'Leyla Tekin' karakterleriyle yıldızı parlayan Gökçe Bahadır Ömer dizisi 'Gamze' rolüyle büyük beğeni topladı.
Geçtiğimiz yıl tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da dünyaevine girdi.
ESKİ EŞİ ŞOKE ETTİ!
Kemal Sunal'ın oğlu, oyuncu Ali Sunal, Temmuz 2011'de meslektaşı Gökçe Bahadır ile evlendi. 8 ay sonra boşanan çiftin evliliği kısa sürdü.