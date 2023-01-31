Meğer o da kendisi gibi oyuncuymuş! " Bu ikili hangi ara evlendi..." Ömer dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın eski eşine bakın!

Ömer dizisinin sevilen oyuncusu Gökçe Bahadır oyunculuğuyla ve güzelliğiyle büyük ilgi çekiyor. Bu nedenle ünlü oyuncu hakkında araştırmalar hızlandı. Gökçe Bahadır'ın eski eşini görenler ise şoke oldu! Kendisi gibi oyuncu olan eski eşinin kim olduğunu duyanlar 'Hangi ara evlendiler', 'Yakışıyorlarmış aslında' gibi yorumlarda bulundular. Şimdi ikinci evliliğiyle oldukça mutlu bir yaşam süren Gökçe Bahadır'ın hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Gökçe Bahadır'ın eski eşi...