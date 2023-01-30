Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç'un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın annesini görenin nutku tutuldu! "Ablası sanki..."
Kayra Zabcı, Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu'nun başrolünü üstlenen Barış Arduç, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken oyuncu, bu kez kayınvalidesi ile dikkat çekti. Gupse Özay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçen Eylül ayında kızı Jan Asya'yı kucağına alan oyuncunun kayınvalidesi güzelliğiyle hayran bıraktı. Gupse Özay'ın annesi için "Annesi değil ablası sanki" yorumu yapıldı. İşte Gupse Özay'ın biricik annesi...
30.01.2023 22:36 - Son Güncelleme: 30.01.2023 22:36
Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç, 2020 yılında meslektaşı Gupse Özay ile nikah masasına oturdu.
Hem kariyerleri hem de özel hayatları hayranları tarafından yakından takip edilen ünlü çift, bu kez Gupse Özay'ın annesi ile gündem oldu.