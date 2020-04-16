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Meğer ne kadar güzelmiş! Selin Genç'in değişimi şaşkına çevirdi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i mest ediyor

Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarının değişmez lider haline geldi. ATV ekranlarında her perşembe günü izleyicileriyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosunda Vahide Perçin, Kerem Alışık, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş gibi isimleri barındırıyor ancak genç yıldızlar da dikkat çekiyor. Onlardan biri de Selin Genç oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten karakteri Selin Genç güzelliği ile adından söz ettiriyor. Dizinin sakin kızı, sosyal medyada fırtınalar estiriyor. 26 yaşındaki genç oyuncunun yıllar önceki fotoğrafları herkesi şaşırttı. Genç oyuncu yıllar içerisinde çok güzelleşmiş. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

16.04.2020 18:00 - Son Güncelleme: 16.04.2020 18:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





