Alişan ve eşi Buse Varol arasında meğer... Şoke eden gerçek!

Alişan - Buse Varol çifti magazin severlerin yakından takip ettiği ünlüler arasında. Attıkları her adım, yaptıkları her paylaşımla adından sıkça bahsettiren çift, koronavirüs nedeni ile evden dışarı çıkmıyor. Tüm dünyayı saran pandemide herkesin özenle dikkat etmesi gereken sosyal izolasyon kuralına uyan ve bu sebepten anne - babasına hasret kaldığını sosyal medya hesabından dile getiren Ailşan kaç yaşında? Alişan ve eşi Buse Varol arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.