Alişan ve eşi Buse Varol arasında meğer... Şoke eden gerçek!
Alişan ile Buse Varol 6 Mayıs 2018 tarihinde görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili, 2019 yılının Şubat ayında ilk çocukları olan oğulları Burak'ı kucaklarına aldı. Magazin severlerin yakından takip ettiği çift, Alişan ve Buse Varol'un arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Instagram'dan sık sık paylaşım yapan ikilinin mutlu evliliği hayranlıkla takip edilirken Alişan ve Buse Varol'un yaş farkını öğrenenler şoke oldu. İşte Buse Varol ve Alişan'ın yaşı...
Alişan - Buse Varol çifti magazin severlerin yakından takip ettiği ünlüler arasında. Attıkları her adım, yaptıkları her paylaşımla adından sıkça bahsettiren çift, koronavirüs nedeni ile evden dışarı çıkmıyor. Tüm dünyayı saran pandemide herkesin özenle dikkat etmesi gereken sosyal izolasyon kuralına uyan ve bu sebepten anne - babasına hasret kaldığını sosyal medya hesabından dile getiren Ailşan kaç yaşında? Alişan ve eşi Buse Varol arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.