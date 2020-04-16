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Alişan ve eşi Buse Varol arasında meğer... Şoke eden gerçek!

Alişan ile Buse Varol 6 Mayıs 2018 tarihinde görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili, 2019 yılının Şubat ayında ilk çocukları olan oğulları Burak'ı kucaklarına aldı. Magazin severlerin yakından takip ettiği çift, Alişan ve Buse Varol'un arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Instagram'dan sık sık paylaşım yapan ikilinin mutlu evliliği hayranlıkla takip edilirken Alişan ve Buse Varol'un yaş farkını öğrenenler şoke oldu. İşte Buse Varol ve Alişan'ın yaşı...

16.04.2020 17:41 - Son Güncelleme: 16.04.2020 18:15
Alişan ve eşi Buse Varol arasında meğer... Şoke eden gerçek!

Alişan - Buse Varol çifti magazin severlerin yakından takip ettiği ünlüler arasında. Attıkları her adım, yaptıkları her paylaşımla adından sıkça bahsettiren çift, koronavirüs nedeni ile evden dışarı çıkmıyor. Tüm dünyayı saran pandemide herkesin özenle dikkat etmesi gereken sosyal izolasyon kuralına uyan ve bu sebepten anne - babasına hasret kaldığını sosyal medya hesabından dile getiren Ailşan kaç yaşında? Alişan ve eşi Buse Varol arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.

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Alişan ve eşi Buse Varol arasında meğer... Şoke eden gerçek!

İşte ünlü türkücü Alişan ve eşi Buse Varol'un arasındaki yaş farkı...

Alişan ve eşi Buse Varol arasında meğer... Şoke eden gerçek!

EBRU GÜNDEŞ

45 yaşında

Alişan ve eşi Buse Varol arasında meğer... Şoke eden gerçek!

BENSU SORAL

28 yaşında

Alişan ve eşi Buse Varol arasında meğer... Şoke eden gerçek!

SERENAY SARIKAYA

28 yaşında

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