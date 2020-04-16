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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek şoke etti! Meğer ikisi de yıllar önce...

ATV ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in sevgilisi merak edildi. Güneş hayranları, Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'ya olan aşkıyla imrendiren yıldızı Uğur Güneş'in gerçek hayattaki sevgilisini ararken eski sevgilisini öğrendi, gerçek karşısında herkes şoke oldu. Ardından Hilal Altınbilek'in eski sevgililerine araştıran Çukurova hayranları bir kez daha şaşırdı. Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır. Hilal Altınbilek ise 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz ve Züleyha'sının eski sevgilileri...

16.04.2020 18:11 - Son Güncelleme: 16.04.2020 18:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





