Meğer kankasının eski eşine abayı yakmış! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi NBA oyuncusuymuş! Barış Alper Yılmaz'la aşk dedikoduları çıkmıştı!

Şeyma Subaşı'nın yeni aşk macerasının perde arkası sonunda aydınlandı. Bodrum tatilindeyken sosyal medya üzerinden yaptığı "Yine aşık oldum" paylaşımıyla yeni sevgilisini ilan eden Subaşı, herkesin tahminlerini altüst ederek genç futbolcu Barış Alper Yılmaz ile değil, yakın arkadaşının eski eşiyle aşk yaşadığını açıkladı. Bu beklenmedik aşk ilanı, magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Şeyma Subaşı'nın bu sürpriz ilişki açıklaması, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılarak büyük bir merak ve tartışma konusu haline geldi.