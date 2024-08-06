Meğer kankasının eski eşine abayı yakmış! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi NBA oyuncusuymuş! Barış Alper Yılmaz'la aşk dedikoduları çıkmıştı!

Şeyma Subaşı'nın yeni aşk macerasının perde arkası sonunda aydınlandı. Bodrum tatilindeyken sosyal medya üzerinden yaptığı "Yine aşık oldum" paylaşımıyla yeni sevgilisini ilan eden Subaşı, herkesin tahminlerini altüst ederek genç futbolcu Barış Alper Yılmaz ile değil, yakın arkadaşının eski eşiyle aşk yaşadığını açıkladı. Bu beklenmedik aşk ilanı, magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Şeyma Subaşı'nın bu sürpriz ilişki açıklaması, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılarak büyük bir merak ve tartışma konusu haline geldi.
34 yaşındaki ünlü fenomen Şeyma Subaşı, son zamanlarda magazin kulislerinde genç futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı dedikodularıyla gündeme gelmişti. İkili arasında romantik bir ilişki olduğu iddiaları konuşulurken, Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı aşk itirafı olay yarattı.
Şeyma Subaşı'nın gizemli aşkının sırrı çözüldü! Herkes genç futbolcu Barış Alper Yılmaz diye düşünürken Şeyma Subaşı gizli gizli bakın kiminle aşk yaşıyormuş...
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatilde olan Şeyma Subaşı'ndan aşk itirafı gelmiş, sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile "Yine aşık oldum" demişti.