İbrahim Tatlıses'in minik prensesi Elif Ada koca kız oldu! 7 numarasına bakın! 2 yıllık eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı: 'İmparator'un kopyası'

Türk müzik dünyasının dev ismi İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada, göz açıp kapayıncaya kadar büyümüş durumda. Ayşegül Yıldız ile olan birlikteliğinden doğan Elif Ada Tatlıses, son görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi. Gün geçtikçe babası İbrahim Tatlıses ile olan benzerliği artan Elif Ada, "İmparator'un kopyası" olarak adlandırılmasına sebep oluyor. İşte bu dikkat çekici benzerlik hakkında daha fazla bilgi...