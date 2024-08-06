İbrahim Tatlıses'in minik prensesi Elif Ada koca kız oldu! 7 numarasına bakın! 2 yıllık eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı: 'İmparator'un kopyası'

Türk müzik dünyasının dev ismi İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada, göz açıp kapayıncaya kadar büyümüş durumda. Ayşegül Yıldız ile olan birlikteliğinden doğan Elif Ada Tatlıses, son görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi. Gün geçtikçe babası İbrahim Tatlıses ile olan benzerliği artan Elif Ada, "İmparator'un kopyası" olarak adlandırılmasına sebep oluyor. İşte bu dikkat çekici benzerlik hakkında daha fazla bilgi...
Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses'in minik kızı Elif Ada, hızla büyüyor! 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile dünya evine giren İbrahim Tatlıses'in bu evliliğinden olan kızı Elif Ada, son haliyle görenleri şaşırtıyor.
Babasıyla olan benzerliğiyle dikkat çeken ve uzun zamandır görüntülenmeyen Elif Ada'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.
"Ne kadar büyümüş", "Allah'ım nasıl tatlı, babalı kızlı maşallah size", "Çok tatlı kız çocuğusun maşallah" gibi yorumlar yağdı.