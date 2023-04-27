''Meğer her şey yalanmış...''' Kadir Doğulu Neslihan Atagül ayrıldı mı, boşandı mı? Kadir Doğulu olayı nedir, ne oldu, aldattı mı? Hüngür hüngür...

Magazin dünyası bunu konuşuyor! Görüntüleri görenler internet arama motorlarında ''Kadir Doğulu olayı nedir, ne oldu, aldattı mı? Kadir Doğulu Neslihan Atagül ayrıldı mı, boşandı mı? '' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Sosyal medyada ''Meğer her şey yalanmış...''' ''Hüngür hüngür ağlasın'' yorumları yapıldı. Peki Kadir Doğulu Neslihan Atagül ayrıldı mı, boşandı mı, son durum ne, açıklama gledi mi? Kadir Doğulu'nun eğlence mekanında bir kadınla dans ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ortalık bir anda karıştı. İşte detaylar...