İsmail Hacıoğlu’nun sır gibi sakladığı kız kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı “Kardeş olduklarını bilmiyordum” Meğer...
Ayla, Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Bir İstanbul Masalı, Mahkum, Koçum Benim gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. 2010-2015 yılları arasında Vildan Atasever ile evli kalan ve 2010 yılında nikah masasına oturduğu kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki'den 2016'da boşanan Hacıoğlu'nun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meslektaşı Aslıhan Güner'le aşk yaşayan Hacıoğlu'nun ünlü oyuncuyla kardeş olduklarını öğrenenler "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumunda bulundu. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi kimmiş...
26.04.2023 09:32 - Son Güncelleme: 26.04.2023 09:32
Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu hakkındaki bir geçek duyanları şaşkına çevirdi.
Bulgar Mehmet lakaplı eski defans oyuncusu Mehmet Hacıoğlu'nun oğlu olan İsmail Hacıoğlu'nun ünlü oyuncu ile kardeş olduklarını ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.