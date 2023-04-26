77 yaşındaki Ajda Pekkan’dan yatak pozu! Süperstar beyaz dantellisiyle kasıp kavurdu! Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural kayıtsız kalamadı
77 yaşındaki Ajda Pekkan, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. 60. sanat yılı onuruna hazırlanan Vouge Icon özel sayısına konuşan ünlü şarkıcı, bu kez verdiği pozlar ve açıklamalarıyla gündem oldu. Kamera karşısına geçen Pekkan'ın beyaz dantellisiyle verdiği yatak pozları sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcı için "Türkiye'nin Marilyn Monroe'su", "Yaşlanmayan kadın" yorumları yapıldı. Öte yandan Vogue Türkiye'nin paylaştığı fotoğraflara Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan Ural da kayıtsız kalamadı. İşte Ajda Pekkan'ın ortalığı kasıp kavuran o pozları...
26.04.2023 09:14 - Son Güncelleme: 26.04.2023 09:14
Hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren Ajda Pekkan, 60. sanat yılı onuruna hazırlanan Vouge Icon özel sayısına konuştu.
Pekkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkçası yola çıkarken bu kadar meşhur olacağımı hiç ummuyordum. Benim için tek önemli olan şarkı söylemekti, meşhur olmak değil. Bu benim için büyük bir keyifti ve bunu gerçekleştirmek için Çamlıca Kız Lisesi'nde okuduğum 1962 yılında hafta sonları İlham Gencer'in sahip olduğu Çatı adlı gece kulübünde ya da üye olduğumuz Moda Deniz Kulübü'nde sahneye çıkar, yabancı şarkılar söylerdim.