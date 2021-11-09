Meğer dünyaca ünlü model ile aşk yaşıyormuş gören gözlerine inanamadı! Üç Kuruş’un Efe’si Ekin Koç’un gizemli sevgilisi de ünlü çıktı!

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş yayınlanan ilk bölümüyle birlikte ilgi odağı haline geldi. 2. bölümü bu akşam yayınlanacak olan dizinin ünlü oyuncularından Ekin Koç'un aşk hayatı gündeme bomba gibi düştü. Üç Kuruş dizisinde Komiser Efe rolünü canlandıran Ekin Koç'un gizemli sevgilisinin de ünlü olduğu ortaya çıktı. Meğer sevgilisi dünyaca ünlü bir modelmiş. Yakışıklı oyuncunun sevgilisini görenler şoke oldu. İşte Ekin Koç'un aylardır aşk yaşadığı sevgilisi...