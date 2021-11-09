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Haberler Magazin Meğer dünyaca ünlü model ile aşk yaşıyormuş gören gözlerine inanamadı! Üç Kuruş'un Efe'si Ekin Koç'un gizemli sevgilisi de ünlü çıktı!

Meğer dünyaca ünlü model ile aşk yaşıyormuş gören gözlerine inanamadı! Üç Kuruş'un Efe'si Ekin Koç'un gizemli sevgilisi de ünlü çıktı!

Show TV ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Üç Kuruş dizisinde ünlü oyuncu Ekin Koç'un başarılı performansı günlerce konuşuldu. Dizide Komiser Efe rolüne hayat veren Ekin Koç'un özel hayatı da kariyer kadar gündemi sallıyor. Koç'un gizemli sevgilisinin de ünlü çıkması hayranlarını şoke etti. Yakışıklı oyuncu meğer dünyaca ünlü model ile aşk yaşıyormuş.

09.11.2021 08:58 - Son Güncelleme: 09.11.2021 08:58
Meğer dünyaca ünlü model ile aşk yaşıyormuş gören gözlerine inanamadı! Üç Kuruş’un Efe’si Ekin Koç’un gizemli sevgilisi de ünlü çıktı!

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş yayınlanan ilk bölümüyle birlikte ilgi odağı haline geldi. 2. bölümü bu akşam yayınlanacak olan dizinin ünlü oyuncularından Ekin Koç'un aşk hayatı gündeme bomba gibi düştü. Üç Kuruş dizisinde Komiser Efe rolünü canlandıran Ekin Koç'un gizemli sevgilisinin de ünlü olduğu ortaya çıktı. Meğer sevgilisi dünyaca ünlü bir modelmiş. Yakışıklı oyuncunun sevgilisini görenler şoke oldu. İşte Ekin Koç'un aylardır aşk yaşadığı sevgilisi...

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Meğer dünyaca ünlü model ile aşk yaşıyormuş gören gözlerine inanamadı! Üç Kuruş’un Efe’si Ekin Koç’un gizemli sevgilisi de ünlü çıktı!

Dizi 1. bölümüyle seyirciden tam not alırken oyuncu kadrosunda yer alan Ekin Koç'un yakışıklılığı ve performansı dikkatleri üzerine çekti.

Meğer dünyaca ünlü model ile aşk yaşıyormuş gören gözlerine inanamadı! Üç Kuruş’un Efe’si Ekin Koç’un gizemli sevgilisi de ünlü çıktı!

Oyunculuğu ile göz dolduran Ekin Ko., bir yandan ise özel hayatına dair detaylar ile gündeme geldi.

Meğer dünyaca ünlü model ile aşk yaşıyormuş gören gözlerine inanamadı! Üç Kuruş’un Efe’si Ekin Koç’un gizemli sevgilisi de ünlü çıktı!

Koç'u beğenen ve yakından takip eden hayranları, özellikle hayatında biri olup olmadığını araştırmaya başladı.

Meğer dünyaca ünlü model ile aşk yaşıyormuş gören gözlerine inanamadı! Üç Kuruş’un Efe’si Ekin Koç’un gizemli sevgilisi de ünlü çıktı!

EKİN KOÇ'UN GİZEMLİ SEVGİLİSİ

Başarılı oyuncunun bir süredir modellik yaptığı öğrenilen Irina Lankova ile ilişki yaşadığı öğrenildi.

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