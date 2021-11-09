Meğer dünyaca ünlü model ile aşk yaşıyormuş gören gözlerine inanamadı! Üç Kuruş'un Efe'si Ekin Koç'un gizemli sevgilisi de ünlü çıktı!
Show TV ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Üç Kuruş dizisinde ünlü oyuncu Ekin Koç'un başarılı performansı günlerce konuşuldu. Dizide Komiser Efe rolüne hayat veren Ekin Koç'un özel hayatı da kariyer kadar gündemi sallıyor. Koç'un gizemli sevgilisinin de ünlü çıkması hayranlarını şoke etti. Yakışıklı oyuncu meğer dünyaca ünlü model ile aşk yaşıyormuş.
09.11.2021 08:58
- Son Güncelleme: 09.11.2021 08:58
Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş yayınlanan ilk bölümüyle birlikte ilgi odağı haline geldi. 2. bölümü bu akşam yayınlanacak olan dizinin ünlü oyuncularından Ekin Koç'un aşk hayatı gündeme bomba gibi düştü. Üç Kuruş dizisinde Komiser Efe rolünü canlandıran Ekin Koç'un gizemli sevgilisinin de ünlü olduğu ortaya çıktı. Meğer sevgilisi dünyaca ünlü bir modelmiş. Yakışıklı oyuncunun sevgilisini görenler şoke oldu. İşte Ekin Koç'un aylardır aşk yaşadığı sevgilisi...
Dizi 1. bölümüyle seyirciden tam not alırken oyuncu kadrosunda yer alan Ekin Koç'un yakışıklılığı ve performansı dikkatleri üzerine çekti.