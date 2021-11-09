Masterchef Somer Sivrioğlu şöhreti de sevgiliyi de Masterchef’ten buldu! 18 yıllık eşini onun uğruna terk etti

Masterchef editörlerinden Pınar Kızılkaya ile Hazer Şef'in mekanında görüntülenen Somer Şef ise bu konuda sessizliğini korumuştu. Öte yandan Pınar Kızılkaya'nın eski eşi de "Olayı öğrenir öğrenmez soluğu mahkeme kapasında aldım ve eski eşim Pınar Hanım ile 2018 senesinin Aralık ayında yollarımızı ayırdık. Benim için o defter artık kapandı. Adımın o şahıslarla anılmasını istemiyorum." demişti.

Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi merak ediliyor. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen sevgilileri.