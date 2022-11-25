'Benim acım roman havası çalana kadar' Solmaz Çiros kalça dansıyla gönderme yaptı! Seda Sayan'ın gelin adayı değişimiyle...
Solmaz Çiros'un son halini gören tanıyamıyor. Seda Sayan'ın sunduğu evlendirme programı ile tanınan Solmaz Çiros son dönemlerde kalça dansıyla sık sık gündem oluyor.
25.11.2022 09:26 - Son Güncelleme: 25.11.2022 09:26
Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros şimdilerde eğlence mekanları ve düğünlerde şarkı söyleyerek ve dans ederek para kazanıyor. İlk halinden eser kalmayan Çiros aldığı kilolarla bambaşka birine dönüştü. Öte yandan sosyal medyada son paylaşımındaki, ''Benim acım roman havası çalana kadar'' sözü ve kullandığı emoji ile birilerine gönderme yaptığı konuşuldu. İşte detaylar...
Dizi projesi umduğu gibi gitmeyen ve final veren Solmaz Çiros, yarışmadan sonra düğünlerde sahne almaya başladı.