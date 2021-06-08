Megan Fox uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi Machine Gun Kelly ile bakın nasıl görüntülendi! Gören şaştı kaldı herkes onları konuştu

Megan Fox uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi Machine Gun Kelly ile bakın nasıl görüntülendi! Gören şaştı kaldı… Dünyaca ünlü oyuncu ve model Megan Fox, klibinde oynadığı Machine Gun Kelly uğruna Brian Austin Green ile olan evliliğini sonlandırmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ilişkisini kameralar önünde yaşamaktan çekinmeyen Megan Fox, Machine Gun Kelly ile attığı her adımla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Megan Fox şimdi ise sevgilisiyle maç izleyeme gittikleri sırada hayranları tarafından çekilen görüntülerle gündeme geldi. İşte detaylar…

08.06.2021 20:27 - Son Güncelleme: 08.06.2021 20:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





