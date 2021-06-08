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Megan Fox uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi Machine Gun Kelly ile bakın nasıl görüntülendi! Gören şaştı kaldı herkes onları konuştu

Megan Fox uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi Machine Gun Kelly ile bakın nasıl görüntülendi! Gören şaştı kaldı… Dünyaca ünlü oyuncu ve model Megan Fox, klibinde oynadığı Machine Gun Kelly uğruna Brian Austin Green ile olan evliliğini sonlandırmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ilişkisini kameralar önünde yaşamaktan çekinmeyen Megan Fox, Machine Gun Kelly ile attığı her adımla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Megan Fox şimdi ise sevgilisiyle maç izleyeme gittikleri sırada hayranları tarafından çekilen görüntülerle gündeme geldi. İşte detaylar…

08.06.2021 20:27 - Son Güncelleme: 08.06.2021 20:44
Megan Fox uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi Machine Gun Kelly ile bakın nasıl görüntülendi! Gören şaştı kaldı herkes onları konuştu

Dünyaca ünlü oyuncu ve model Megan Fox, klibinde oynadığı Machine Gun Kelly uğruna Brian Austin Green ile olan evliliğini sonlandırmıştı.

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Megan Fox uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi Machine Gun Kelly ile bakın nasıl görüntülendi! Gören şaştı kaldı herkes onları konuştu

Magazin gündemine bomba gibi düşen ilişkisini kameralar önünde yaşamaktan çekinmeyen Megan Fox, yine sevgilisi Machine Gun Kelly ile gündeme geldi.

Megan Fox uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi Machine Gun Kelly ile bakın nasıl görüntülendi! Gören şaştı kaldı herkes onları konuştu

Megan Fox ile gerçek adı Richard Colson Baker olan kendisinden 4 yaş küçük sevgilisi Machine Gun Kelly ile önceki gün Miami'de görüntülendi.

Megan Fox uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi Machine Gun Kelly ile bakın nasıl görüntülendi! Gören şaştı kaldı herkes onları konuştu

Floyd Mayweather ile Mogan Paul arasındaki mücadeleyi izlemeye giden ünlü çift, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. O sırada da Machine Gun Kelly, sevgilisi Fox'u sırtına alıp uzun süre taşıdı.

Megan Fox uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi Machine Gun Kelly ile bakın nasıl görüntülendi! Gören şaştı kaldı herkes onları konuştu

Bir yandan da kahkahalar atan çifti görüntüleyen bir hayranları ise o kareleri sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.