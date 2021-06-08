Burcu Esmersoy’dan iddialı mayo paylaşımı! Gören dönüp bir daha baktı takipçileri tanımakta zorlandı “Burcu sen misin?”

Burcu Esmersoy'dan iddialı mayo paylaşımı! Gören dönüp bir daha baktı… Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Esmersoy, dergi çekiminden bir kareyi Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Turuncu mayosuyla verdiği iddialı pozu takipçilerinin beğenisine sunan sunucunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Ancak düzgün fiziğiyle dikkat çeken Esmersoy'u takipçileri tanımakta zorlandı. Esmersoy için "Burcu sen misin?", "Bunun sen olmadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam" gibi yorumlar yapıldı. İşte ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un o paylaşımı…

08.06.2021 18:34 - Son Güncelleme: 08.06.2021 18:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





