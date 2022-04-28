Megan Fox sevgilisinin kanını içiyor! İnsan insana bunu neden yapar 'birbirimizin kanını içiyoruz' Uğruna evliliğini bitirdiği nişanlısı...
Dünyaca ünlü oyuncu ve model Megan Fox, klibinde oynadığı Machine Gun Kelly uğruna Brian Austin Green ile olan evliliğini sonlandırmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ilişkisini kameralar önünde yaşamaktan çekinmeyen Megan Fox, Machine Gun Kelly ile attığı her adımla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Fox bu kez ilişkisi ile ilgili yaptığı ritüel açıklamasıyla gündemde.
Megan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly ile ilişkilerine dair yaptığı açıklamada özel hayatına dair bilinmeyenleri gözler önüne serdi. Bir dergiye röportaj veren dünyaca ünlü yıldız, zaman zaman nişanlısı ile birbirlerinin kanını içtiklerini söyledi. 35 yaşındaki Fox, bunu kontrollü bir şekilde yaptıklarını da belirtti.
Transformers serisi başta olmak üzere önemli çeşitli filmlerde rol alan ünlü oyuncu Megan Fox, verdiği bir ropörtajla gündeme bomba gibi düştü.
35 yaşındaki ABD'li oyuncu, ilişkilerinin başından bu yana nişanlısı Machine Gun Kelly ile sınırları zorlayan bir görünüm sergiliyordu.
Bir derginin İngiltere baskısı için bir röportaj veren Megan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly ile zaman zaman ve kontrollü şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini söyledi. Güzel oyuncu, bunu bir ritüel olarak yaptıklarını belirtti.