Hülya Avşar'dan yıllar sonra bomba sürpriz! Justin Bieber mesaj attı Hülya fena ti'ye aldı sosyal medya yıkıldı: "Justin'ciğim teşekkür ederim"

Yoğun bir konser takvimi olan Hülya Avşar bayramın ilk günü Bodrum'da konser verecek. Ve yeni şarkısını bu konserinde ilk defa söyleyecek. Daha sonra Yeni Gazino'daki konserlerine devam edecek. Yaz boyunca Bodrum, Çeşme, Kıbrıs, İstanbul konserlerine Ayvalık'tan gidip gelecek.