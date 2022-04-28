Hülya Avşar'dan yıllar sonra bomba sürpriz! Justin Bieber mesaj attı Hülya fena ti'ye aldı sosyal medya yıkıldı: "Justin'ciğim teşekkür ederim"
Hülya Avşar'dan yıllar sonra bomba sürpriz! Justin Bieber mesaj attı Hülya fena ti'ye aldı sosyal medya yıkıldı. Avşar kızının yeni şarkısı bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı. Instagram hesabından Justin Bieber'ın mesajını paylaşan Hülya, espirili kişiliğini konuşturdu, kısa sürede gündem oldu.
28.04.2022 16:39 - Son Güncelleme: 28.04.2022 16:44
"JUSTİN'CİĞİM TEŞEKKÜR EDERİM"
Hülya Avşar'dan yıllar sonra bomba sürpriz! Justin Bieber mesaj attı Hülya fena ti'ye aldı sosyal medya yıkıldı.
Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Sen Aşk Mısın?"bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı. Sözü Sezgi Erciyas - Sezgin Gezgin - Funda Eroğlu, Müziği Sezgi Erciyas - Sezgin Gezgin'e ait "Sen Aşk Mısın " şarkısının klibini ise Kemal Başbuğ çekti. Hülya Avşar Temmuz'da ise hareketli şarkısını piyasaya sürecek.
Yoğun bir konser takvimi olan Hülya Avşar bayramın ilk günü Bodrum'da konser verecek. Ve yeni şarkısını bu konserinde ilk defa söyleyecek. Daha sonra Yeni Gazino'daki konserlerine devam edecek. Yaz boyunca Bodrum, Çeşme, Kıbrıs, İstanbul konserlerine Ayvalık'tan gidip gelecek.