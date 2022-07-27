Medcezir’in Yaman’ı Çağatay Ulusoy kafe müşterisi! Arka Sokaklar’dan 16 yıl boyunca kimler gelmiş kimler geçmiş!

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 16 yıllık ekran macerasına devam ediyor. Yıllardır ekranlarda görmeye alıştığımız dizide bir çok ünlü oyuncu rol aldı. Aras Bulut İynemli, Çağatay Ulusoy gibi şimdilerin popüler oyuncuları bir zamanlar Arka Sokaklar dizisinde yan rollerde karşımıza çıktı. İşte Arka Sokaklar'da oynayan oyuncuların listesi...