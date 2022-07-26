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Haberler Magazin Hande Ataizi kahverengi bikinisi ile Bodrum'u salladı! Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan Hande'den bomba kareler

Hande Ataizi kahverengi bikinisi ile Bodrum'u salladı! Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan Hande'den bomba kareler

Hande Ataizi kahverengi bikinisi ile Bodrum'u salladı! Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan Hande'den bomba kareler geldi. Benjamin Harvey'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi, önceki gün Gölköy'deki bir plajda görüntülendi. Aydoğdu ile deniz keyfi yapan ünlü oyuncu, bir ara sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı, o anlar işte kameralara böyle yansıdı.

26.07.2022 12:29 - Son Güncelleme: 26.07.2022 12:29
Hande Ataizi kahverengi bikinisi ile Bodrum’u salladı! Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan Hande’den bomba kareler

Hande Ataizi kahverengi bikinisi ile Bodrum'u salladı! Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan Hande'den bomba kareler geldi.

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Hande Ataizi kahverengi bikinisi ile Bodrum’u salladı! Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan Hande’den bomba kareler

Geçtiğimiz günlerde Dinç Aydoğdu ile içerisinde bulundukları otomobilin aniden alev alması sonucu ölümden dönen oyuncu ve sunucu Hande Ataizi'nin Bodrum tatili sürüyor.

Hande Ataizi kahverengi bikinisi ile Bodrum’u salladı! Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan Hande’den bomba kareler

Oğlu Leon ve yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile birlikte sezonu açan Ataizi, önceki gün Gölköy'de objektiflere yansıdı. Plajda görüntülenen Hande Ataizi ile sevgilisi, birlikte güneşin tadını çıkardı.

Hande Ataizi kahverengi bikinisi ile Bodrum’u salladı! Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan Hande’den bomba kareler

Aydoğdu ile deniz keyfi yapan ünlü oyuncu, bir ara sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı.

Hande Ataizi kahverengi bikinisi ile Bodrum’u salladı! Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan Hande’den bomba kareler

Geçtiğimiz haftalarda ise rüzgarlı hava nedeniyle denize girmeyi tercih etmeyen Ataizi ve Aydoğdu, konakladıkları otelin locasında güneşlenirken görüntülenmişti.

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