Hande Ataizi kahverengi bikinisi ile Bodrum'u salladı! Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan Hande'den bomba kareler
Hande Ataizi kahverengi bikinisi ile Bodrum'u salladı! Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan Hande'den bomba kareler geldi. Benjamin Harvey'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi, önceki gün Gölköy'deki bir plajda görüntülendi. Aydoğdu ile deniz keyfi yapan ünlü oyuncu, bir ara sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı, o anlar işte kameralara böyle yansıdı.
26.07.2022 12:29 - Son Güncelleme: 26.07.2022 12:29
Hande Ataizi kahverengi bikinisi ile Bodrum'u salladı! Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan Hande'den bomba kareler geldi.
Geçtiğimiz günlerde Dinç Aydoğdu ile içerisinde bulundukları otomobilin aniden alev alması sonucu ölümden dönen oyuncu ve sunucu Hande Ataizi'nin Bodrum tatili sürüyor.
Oğlu Leon ve yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile birlikte sezonu açan Ataizi, önceki gün Gölköy'de objektiflere yansıdı. Plajda görüntülenen Hande Ataizi ile sevgilisi, birlikte güneşin tadını çıkardı.