Burak Özçivit babası Bülent Özçivit'in tıpatıp aynısı! Fahriye Evcen'in oğlu Karan da dedesi ve babasının hık demiş burnundan düşmüş...
Burak Özçivit babası Bülent Özçivit'in tıpatıp aynısı! Fahriye Evcen'in oğlu Karan da dedesi ve babasının hık demiş burnundan düşmüş... ATV'nin dev prodüksiyon ve güçlü oyuncu kadrosuyla en iddialı dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'i yeteneği ve yakışıklılığıyla her zaman dikkat çekti. Attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlendi ve dizi aşkını gerçeğe taşıdı. Gözde çift 2019 yılında da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırdı. Kız kardeşi Burçun Özçivit ile çok benzeyen Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Çünkü Burak babasının da adeta kopyası.
26.07.2022 13:11 - Son Güncelleme: 26.07.2022 13:11
Burak Özçivit babası Bülent Özçivit'in tıpatıp aynısı! Fahriye Evcen'in oğlu Karan da dedesi ve babasının hık demiş burnundan düşmüş...