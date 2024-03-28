Yalan Dünya, Galip Derviş, Al Sancak gibi dizilerde rol alan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Abbas karakteriyle hafızalara kazınan Mazhar Alican Uğur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 34 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında en çok "Mazhar Alican Uğur aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Uğur'un memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Mazhar Alican Uğur'un memleketi...
34 yaşındaki oyuncu Mazhar Alican Uğur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
MAZHAR ALİCAN UĞUR KİMDİR?
1990 yılında dünyaya gelen Mazhar Alican Uğur, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan Uğur, Aşk Yeniden, Yusuf Yusuf, Muhteşem İkili, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yalan Dünya, Galip Derviş, Al Sancak gibi yapımlarda oynadı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Abbas karakteriyle akıllara kazınan oyuncu, son olarak Hudutsuz Sevda'da kamera karşısına geçti.