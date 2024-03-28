Mazhar Alican Uğur bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! İşte Mazhar Alican Uğur'un memleketi...

Yalan Dünya, Galip Derviş, Al Sancak gibi dizilerde rol alan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Abbas karakteriyle hafızalara kazınan Mazhar Alican Uğur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 34 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında en çok "Mazhar Alican Uğur aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Uğur'un memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Mazhar Alican Uğur'un memleketi...