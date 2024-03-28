ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak"ta Kahraman karakterine hayat veren Berkay Ateş'in hayatı merak edildi. Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Nursel Köse, Feyza Sevil Güngör gibi isimlerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Berkay Ateş'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ateş'in Filenin Sultanları'nın yıldızıyla aşk yaşadığını duyanlar ise şaşıp kaldı.
"Aldatmak"ta Kahraman karakterine hayat veren Berkay Ateş'in hayatı merak edildi.
BERKAT ATEŞ KİMDİR?
1987'de dünyaya gelen Berkay Ateş, Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelen Ateş, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet'i canlandırdı.
Anne, İstanbul Sokakları, Çukur, Alev Alev, Sadakatsiz gibi dizilerde rol alan Berkay Ateş'in son adresi ise Aldatmak oldu.