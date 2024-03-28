Aldatmak'ın Kahraman'ı Berkay Ateş'in büyük aşkı bakın kim! Meğer gönlünü Filenin Sultanları'nın yıldızına kaptırmış!

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak"ta Kahraman karakterine hayat veren Berkay Ateş'in hayatı merak edildi. Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Nursel Köse, Feyza Sevil Güngör gibi isimlerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Berkay Ateş'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ateş'in Filenin Sultanları'nın yıldızıyla aşk yaşadığını duyanlar ise şaşıp kaldı.