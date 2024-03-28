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Kül Masal’ının Neveser’i Hülya Darcan’ın kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! İlk kez duyan inanamadı! Damadı da en az kendi kadar ünlü...

Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcinelioğlu gibi isimlerin yer aldığı Kül Masalı dizisinde Neveser karakterini canlandıran Hülya Darcan hakkındaki bir gerçek ilk kez duyanlar şoke etti. Hülya Darcan'ın ünlü oyuncunun annesi olduğunu ilk kez duyanlar "Hiç benzemiyorlar" deyip şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Darcan'ın damadı da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı. Bakın Hülya Darcan'ın kızı kim...

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 16:46 Güncelleme 28 Mart 2024, 16:46
Kül Masal’ının Neveser’i Hülya Darcan’ın kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! İlk kez duyan inanamadı! Damadı da en az kendi kadar ünlü... 1

Kül Masalı dizisinde Neveser karakterini canlandıran Hülya Darcan hakkındaki bir gerçek ilk kez duyanları şaşırttı.

Kül Masal’ının Neveser’i Hülya Darcan’ın kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! İlk kez duyan inanamadı! Damadı da en az kendi kadar ünlü... 2

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Darcan'ın kızının kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kül Masal’ının Neveser’i Hülya Darcan’ın kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! İlk kez duyan inanamadı! Damadı da en az kendi kadar ünlü... 3

Sosyal medyada anne-kız için "Hiç benzemiyorlar" yorumu yapıldı. Öte yandan Darcan'ın damadı da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı.

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