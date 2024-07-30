Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den dikkat çeken yorum! “Allah kimseyi erkeğe bu kadar hasret bırakmasın!”

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un spora düşkünlüğü ve dinç vücuduyla bilinen eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabında çok konuşulan bir paylaşıma daha imza attı. Paylaşımında kaslı vücuduyla dikkat çeken Suden'e takipçisinden ilginç bir yorum geldi. "Allah kimseyi erkeğe bu kadar hasret bırakmasın!" diyen Biricik Suden'in takipçisine verdiği yanıt da dikkat çekti. İşte detaylar...