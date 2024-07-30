Gülsim Ali İlhan kalçasına kadar uzanan derin dekoltesiyle paylaştı! Havalı pozları dikkat çekti! Gönül Dağı’nın Dilek’iydi...

Gönül Dağı dizisince canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, çok konuşulan gönderilerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, kalçasına kadar uzanan derin sırt dekolteli mavi elbisesi ile teknede verdiği havalı pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İlhan'ın paylaşımını gören dönüp bir daha baktı. İşte o paylaşım...
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, bir dönem rol aldığı Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmeyi başardı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, çok konuşulan gönderilerine bir yenisini daha ekledi.