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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kalça kasını gösterip şov yaptı "Kadrimi kıymetimi bilin" 60 yaşındaki Suden düşman çatlatıyor

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son haliyle adeta dostu düşmanı şaşkına çeviriyor... Biricik Suden, 60 yaşında ancak yaşıtlarından farklı olarak spora olan düşkünlüğü ve dinç vücuduyla biliniyor. Zaman zaman kaslarından ötürü eleştirilen Biricik Suden yine paylaşımıyla magazin gündeminin ilk sıralarında yerini aldı. Spor salonundan pozlarıyla çok konuşulan Suden, o pozlarına bir yenisini ekledi. Hem de esprili bir dille.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 15:42 Güncelleme 09 Ocak 2024, 15:50
Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden kalça kasını gösterip şov yaptı Kadrimi kıymetimi bilin 60 yaşındaki Suden düşman çatlatıyor 1

Hem MFÖ grubu solistlerinden usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girmişti.

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden kalça kasını gösterip şov yaptı Kadrimi kıymetimi bilin 60 yaşındaki Suden düşman çatlatıyor 2

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden 60 yaşındaki Suden, son yıllarda kendini spora verdi; haftanın beş günü spor yaparak, inanılmaz bir görünüme kavuşmuştu.

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden kalça kasını gösterip şov yaptı Kadrimi kıymetimi bilin 60 yaşındaki Suden düşman çatlatıyor 3

Sosyal medyadan sık sık spor salonundan paylaşımlar yapan Biricik Suden'in kaslı görünümü sık sık gündeme geliyor.

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