Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kalça kasını gösterip şov yaptı "Kadrimi kıymetimi bilin" 60 yaşındaki Suden düşman çatlatıyor

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son haliyle adeta dostu düşmanı şaşkına çeviriyor... Biricik Suden, 60 yaşında ancak yaşıtlarından farklı olarak spora olan düşkünlüğü ve dinç vücuduyla biliniyor. Zaman zaman kaslarından ötürü eleştirilen Biricik Suden yine paylaşımıyla magazin gündeminin ilk sıralarında yerini aldı. Spor salonundan pozlarıyla çok konuşulan Suden, o pozlarına bir yenisini ekledi. Hem de esprili bir dille.