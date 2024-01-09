Sinem Kobal spor salonunda şov yaptı: Kim der 2 çocuk annesi! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi ortalığı yıktı geçti! Herkes aynı şeyi merak etti

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, Instagram hesabında yayınladığı son görüntülerle sosyal medyaya damga vurdu. Spor yaptığı anları kayıt altına alarak yayınlayan Kobal'ın fit halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken herkes aynı şeyi merak etti. Öte yandan Sinem Kobal için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...
Selena dizisi ile hafızlara kazınan Sinem Kobal, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.
Kenan İmirzaıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Kobal, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.
Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Kobal, spor salonunda çektiği görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.