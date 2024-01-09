Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülcan’ı Serenay Aktaş’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran kaldı! Ozan Akbaba’nın partneri...

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ozan Akbaba, İsmail Demirci, Burak Çelik gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gülcan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Serenay Aktaş, hem performansı hem de güzelliğiyle beğeni topladı. Aktaş'ın annesini görenler ise "Güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumunda bulundu. İşte Serenay Aktaş'ın güzeller güzeli annesi...