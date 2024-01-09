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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülcan’ı Serenay Aktaş’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran kaldı! Ozan Akbaba’nın partneri...

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ozan Akbaba, İsmail Demirci, Burak Çelik gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gülcan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Serenay Aktaş, hem performansı hem de güzelliğiyle beğeni topladı. Aktaş'ın annesini görenler ise "Güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumunda bulundu. İşte Serenay Aktaş'ın güzeller güzeli annesi...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 15:49 Güncelleme 09 Ocak 2024, 15:49
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülcan’ı Serenay Aktaş’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran kaldı! Ozan Akbaba’nın partneri... 1

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gülcan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Serenay Aktaş, yeni bölümle birlikte gündem oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülcan’ı Serenay Aktaş’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran kaldı! Ozan Akbaba’nın partneri... 2

Hem performansı hem güzelliğiyle dikkat çeken Aktaş'ın hayatı merak edilip araştırılırken ünlü oyuncunun annesini görenler hayran kaldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülcan’ı Serenay Aktaş’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran kaldı! Ozan Akbaba’nın partneri... 3

Oyuncunun annesi için "Güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Annesi değil ablası gibi" yorumları yapıldı.

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