Mazhar Alanson'dan yoğun bakımda olduğu iddialarına cevap: Cumhuriyet'in palavrası

Sosyal medyada da gündem olan konuyla ilgili ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. Sanaçı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yayım "Yoğun bakımdaymışım Cumhuriyet'in palavrası. Allah'a şükür hiçbir şeyim yok, evde oturuyorum" ifadelerini kullandı ve kahkaha attı.