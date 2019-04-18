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Kim Kardashian evinin kapılarını takipçilerine açtı! İşte Kim Kardashian'ın sıradışı banyosu ve yatak odası

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, Los Angeles'taki evinin kapılarını açtı. Hayranlarının isteği üzerine sosyal medya hesabı üzerinden evinin banyosunu ve yatak odasındaki ilginç düzeneği paylaştı. İşte Kim Kardashian'ın sıradışı banyosu ve yatak odasından kareler...

18.04.2019 18:40 - Son Güncelleme: 18.04.2019 18:59
Kim Kardashian evinin kapılarını takipçilerine açtı! İşte Kim Kardashian'ın sıradışı banyosu ve yatak odası

Kim Kardashian, Los Angeles'taki evinin kapılarını açtı.

KİM KARDASHİAN YATAK ODASINDAKİ İLGİNÇ DÜZENEĞİ BÖYLE GÖSTERDİ - TIKLA & İZLE

Kim Kardashian evinin kapılarını takipçilerine açtı! İşte Kim Kardashian'ın sıradışı banyosu ve yatak odası

Hayranlarının isteği üzerine Instagram hesabı üzerinden evinin banyosunu ve yatak odasındaki ilginç düzeneği paylaştı.

Kim Kardashian evinin kapılarını takipçilerine açtı! İşte Kim Kardashian'ın sıradışı banyosu ve yatak odası

İşte Kim Kardashian'ın sıradışı banyosu ve yatak odasından kareler...

Kim Kardashian evinin kapılarını takipçilerine açtı! İşte Kim Kardashian'ın sıradışı banyosu ve yatak odası

Kim Kardashian ve eşi Kanye West, '73 Soru' isimli video programına konuk oldu.

Kim Kardashian evinin kapılarını takipçilerine açtı! İşte Kim Kardashian'ın sıradışı banyosu ve yatak odası

Video için sıradışı evinin kapılarını açan Kardashian'ın evinde en çok dikkat çeken yer banyosu oldu.

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