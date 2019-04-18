Kim Kardashian evinin kapılarını takipçilerine açtı! İşte Kim Kardashian'ın sıradışı banyosu ve yatak odası
Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, Los Angeles'taki evinin kapılarını açtı. Hayranlarının isteği üzerine sosyal medya hesabı üzerinden evinin banyosunu ve yatak odasındaki ilginç düzeneği paylaştı. İşte Kim Kardashian'ın sıradışı banyosu ve yatak odasından kareler...
18.04.2019 18:40
- Son Güncelleme: 18.04.2019 18:59
Kim Kardashian, Los Angeles'taki evinin kapılarını açtı.
KİM KARDASHİAN YATAK ODASINDAKİ İLGİNÇ DÜZENEĞİ BÖYLE GÖSTERDİ - TIKLA & İZLE
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