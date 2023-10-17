2,5 aylık hamile Gonca Vuslateri'den Türkiye'yi kötüleyenlere yaylım ateşi "Türkiye'yi kötüleyen aptal saptal insanlar..."

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin, 7 aydır birlikte olduğu sevgilisinden 2,5 aylık hamile olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaların ardından bir doğrulama açıklaması da yapan Vuslateri, bugün yaptığı bir paylaşımda açtı ağzını yumdu gözünü. Vuslateri kendisini Amerika'da doğum için arayan insanların Türkiye'yi saatlerce kötülediğini söyleyerek zehir zemberek ifadeler kullandı.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Daha önce verdiği bir röportajda "Anne olmayı hiç istemiyorum." açıklamasıyla dikkat çeken Gonca Vuslateri'den, geçtiğimiz günlerde güzel haber gelmişti.
Vuslateri'nin, 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.