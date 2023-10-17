2,5 aylık hamile Gonca Vuslateri'den Türkiye'yi kötüleyenlere yaylım ateşi "Türkiye'yi kötüleyen aptal saptal insanlar..."

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Gonca Vuslateri'nin, 7 aydır birlikte olduğu sevgilisinden 2,5 aylık hamile olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaların ardından bir doğrulama açıklaması da yapan Vuslateri, bugün yaptığı bir paylaşımda açtı ağzını yumdu gözünü. Vuslateri kendisini Amerika'da doğum için arayan insanların Türkiye'yi saatlerce kötülediğini söyleyerek zehir zemberek ifadeler kullandı.