Haberler Galeri Magazin Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşini görenler şoke oldu! 'Fotoğraftaki Sinem mi?'

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşini görenler şoke oldu! 'Fotoğraftaki Sinem mi?'

Sinem Kobal'ın hamileliği gündeme bomba gibi düştü. Hamile olan Sinem Kobal, kız bebek bekliyor. Uzun bir süredir yeni projede yer almayan Kobal, evliliğin tadını çıkartıyor. Kim Milyoner Olmak İster ile milyonları Atv ekranlarına kilitleyen Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın çocukluk halini görenler şoke oldu. Önceki gün evliliklerinde 4. yıllarını kutlayan Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızlarının kime benzeyeceği şimdiden merak ediliyor. Hamile olan 32 yaşındaki Sinem Kobal, çocukluk hali ile herkesi şoke etti. Annesi ile olan bu pozunu paylaşan Sinem Kobal'ı gören yüzlerce takipçisi oyuncunun küçüklük halini Acun Ilıcalı'nın Şeyma Şubaşı'dan olan küçük kızı Melisa Ilıcalı'ya benzetti.

17.05.2020 09:45 - Son Güncelleme: 17.05.2020 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





