RAMAZAN İMSAKİYE
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Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşini görenler şoke oldu! 'Fotoğraftaki Sinem mi?'

Sinem Kobal'ın hamileliği gündeme bomba gibi düştü. Hamile olan Sinem Kobal, kız bebek bekliyor. Uzun bir süredir yeni projede yer almayan Kobal, evliliğin tadını çıkartıyor. Kim Milyoner Olmak İster ile milyonları Atv ekranlarına kilitleyen Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın çocukluk halini görenler şoke oldu. Önceki gün evliliklerinde 4. yıllarını kutlayan Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızlarının kime benzeyeceği şimdiden merak ediliyor. Hamile olan 32 yaşındaki Sinem Kobal, çocukluk hali ile herkesi şoke etti. Annesi ile olan bu pozunu paylaşan Sinem Kobal'ı gören yüzlerce takipçisi oyuncunun küçüklük halini Acun Ilıcalı'nın Şeyma Şubaşı'dan olan küçük kızı Melisa Ilıcalı'ya benzetti.

17.05.2020 09:45 - Son Güncelleme: 17.05.2020 10:04
Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşini görenler şoke oldu! 'Fotoğraftaki Sinem mi?'

Sinem Kobal, çocukluk haliyle şaşırttı. Mutlu evliliği ile ünlüler dünyasında parmakla gösterilen çiftler arasında olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bebek haberi ile gündeme bomba gibi düştü. Hal böyle olunca çift, günün en çok konuşulan iki ismi oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşini görenler şoke oldu! 'Fotoğraftaki Sinem mi?'

annesi ile birlikte çekildiği küçüklük fotoğrafını takipçileri ile paylaşan Kobal'ın çocukluk halini görenler şok oldu. Annesi ile olan bu pozunu paylaşan Sinem Kobal'ı gören yüzlerce takipçisi oyuncunun küçüklük halini Acun Ilıcalı'nın Şeyma Şubaşı'ndan olan küçük kızı Melisa Ilıcalı'ya benzetti.İşte Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın çocukluk hali...

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşini görenler şoke oldu! 'Fotoğraftaki Sinem mi?'

Burcu Esmersoy

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşini görenler şoke oldu! 'Fotoğraftaki Sinem mi?'
Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşini görenler şoke oldu! 'Fotoğraftaki Sinem mi?'

Merve Boluğur

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