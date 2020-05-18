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Mazhar Alanson ve eşi Biricik Suden’in corona virüs test sonucu çıktı! Mazhar Alanson kaç yaşında?

Mazhar Alanson ve eşi Biricik Suden'e Covid-19 testi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri' etkinliği, 26 Mayıs'ta İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek. Etkinlik kapsamında konser verecek isimlerden biri de usta sanatçı Mazhar Alanson. Konser öncesi Mazhar Alanson, eşi Biricik Suden, orkestra çalışanları, sahne ekibi ve personeli, Covid-19 testinden geçti. Mazhar Alanson ve eşi Biricik Suden'in corona virüs test sonucu çıktı!

18.05.2020 10:37 - Son Güncelleme: 18.05.2020 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





