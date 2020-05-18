Haberler Galeri Magazin Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit hayranları görüntüledi! 'Karan bebek için sıradan bir gün...'

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit hayranları görüntüledi! 'Karan bebek için sıradan bir gün...'

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit, eşi ve oğlu Karan ile birlikte karantina günlerinin tadını çıkartıyor. Annesinin güzelliği ve babasının karizmatik duruşu ile doğuştan jön olarak dünyaya gelen Karan Özçivit, annesi Fahriye Evcen'in Anneler Günü sürprizi ile aylar sonra milyonların karşısına çıkmıştı. Sosyal medya annesi ile gülücükler saçan Karan Özçivit'in pozları hala çok konuşulurken, Özçivit ve Evcen hayranlarından yeni fotoğraflar geldi. İşte annesi Fahriye ve babası Burak Özçivit ile parka giderken görüntülenen Karan bebek...

18.05.2020 11:19 - Son Güncelleme: 18.05.2020 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





