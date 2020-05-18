Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit hayranları görüntüledi! 'Karan bebek için sıradan bir gün...'
Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit, eşi ve oğlu Karan ile birlikte karantina günlerinin tadını çıkartıyor. Annesinin güzelliği ve babasının karizmatik duruşu ile doğuştan jön olarak dünyaya gelen Karan Özçivit, annesi Fahriye Evcen'in Anneler Günü sürprizi ile aylar sonra milyonların karşısına çıkmıştı. Sosyal medya annesi ile gülücükler saçan Karan Özçivit'in pozları hala çok konuşulurken, Özçivit ve Evcen hayranlarından yeni fotoğraflar geldi. İşte annesi Fahriye ve babası Burak Özçivit ile parka giderken görüntülenen Karan bebek...
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girdi. Çiftin oğulları Karan, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına bastı. Mutlu evlilikleri süren ikili, koronavirüs sebebiyle kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Bir süredir evde vakit geçiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün oğulları Karan'ı parka getirirken objektiflere yansıdı.
O anları hayranları sosyal medya hesaplarından paylaştı.