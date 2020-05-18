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Dusco Tosic eşi Jelena Karleusa ile barışmak için kesenin ağzını açtı! İşte dudak uçuklatan barışma hediyesi
Dusco Tosic eşi Jelena Karleusa ile barışmak için kesenin ağzını açtı! İşte dudak uçuklatan barışma hediyesi
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusco Tosic eşi Jelena Karleusa ile arasındaki buzları eritti. 2008 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl çıkan ihanet iddialarının ardından evlerini ayıran Tosic ve Karleusa yeniden bir araya geldi. Eşi için kesenin ağzını açan yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa aldı. 2 buçuk milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL'lik villayı gören yengenin ayağı yerden kesildi…
18.05.2020 10:22
- Son Güncelleme: 18.05.2020 10:50
Kara Kartal'ın eski yıldızı Dusco Tosic, ülkesi Sırbistan'da yine manşetlerde. 35 yaşındaki yıldızın arası bir süredir 2008'de evlendiği iki çocuğunun annesi Jelena Karleusa ile bozuktu. Hatta iki tarafın da birbirlerine ihanet ettiği iddiaları uzun süre gündemi sarsmıştı.
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Skandalın ardından Sırp şarkıcı ile Tosic, evlerini ayırdı.
19 MİLYON TL'YE JEST!
Karantina nedeniyle Dubai'den ülkesine dönen Tosic, eşiyle arasındaki buzları eritti. Bununla da kalmayan yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa aldı.
2 buçuk milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL'lik villayı gören Karleusa'nın ayağı yerden kesildi.
Eşinin pahalı jesti karşısında mutluluktan havalara uçan Jelena, Türkiye sevdasıyla da biliniyor.