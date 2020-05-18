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Dusco Tosic eşi Jelena Karleusa ile barışmak için kesenin ağzını açtı! İşte dudak uçuklatan barışma hediyesi

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusco Tosic eşi Jelena Karleusa ile arasındaki buzları eritti. 2008 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl çıkan ihanet iddialarının ardından evlerini ayıran Tosic ve Karleusa yeniden bir araya geldi. Eşi için kesenin ağzını açan yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa aldı. 2 buçuk milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL'lik villayı gören yengenin ayağı yerden kesildi…

18.05.2020 10:22 - Son Güncelleme: 18.05.2020 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





