SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Mazhar Alanson, kızını kaybettikten sonra ilk kez sahnede: "Müzik yaralanmış bir ruha şifadır"

Usta sanatçı Mazhar Alanson, geçtiğimiz günlerde kızı Eda Alanson'un hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez sahneye çıktı. 7 aydan sonra izleyicileri buluşan MFÖ grubunun solisti, hüzün dolu anlarda "Müzik dert ortağıdır" diyerek duygularını dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 14:34 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 14:34
Mazhar Alanson, kızını kaybettikten sonra ilk kez sahnede: Müzik yaralanmış bir ruha şifadır

Türk müziğinin efsane grubu MFÖ, 7 aylık bir aranın ardından Maximum Uniq Açıkhava'da hayranlarıyla buluştu.

Mazhar Alanson, kızını kaybettikten sonra ilk kez sahnede: Müzik yaralanmış bir ruha şifadır

"MÜZİK DERT ORTAĞIDIR"

Konser, Mazhar Alanson'un duygusal sözleriyle başladı. "Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır."

Bu anlamlı girişle başlayan gece, unutulmaz şarkılarla devam etti ve izleyicilere hüzünle harmanlanmış bir müzik ziyareti sundu.

Mazhar Alanson, kızını kaybettikten sonra ilk kez sahnede: Müzik yaralanmış bir ruha şifadır

ÖZKAN UĞUR ANISINA...

Mazhar Alanson ve Fuat Güner, geçtiğimiz yıl kaybettikleri değerli grup arkadaşları Özkan Uğur'un anısına "Güllerin İçinden" şarkısını seslendirdi.

Sahne, Özkan Uğur'a ithaf edilen bu duygu dolu performansla anlam kazandı ve izleyicilere derin bir hüzünle karışık nostalji yaşattı.

SON DAKİKA