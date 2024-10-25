Mazhar Alanson, kızını kaybettikten sonra ilk kez sahnede: "Müzik yaralanmış bir ruha şifadır"

Türk müziğinin efsane grubu MFÖ, 7 aylık bir aranın ardından Maximum Uniq Açıkhava'da hayranlarıyla buluştu.
"MÜZİK DERT ORTAĞIDIR"
Konser, Mazhar Alanson'un duygusal sözleriyle başladı. "Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır."
Bu anlamlı girişle başlayan gece, unutulmaz şarkılarla devam etti ve izleyicilere hüzünle harmanlanmış bir müzik ziyareti sundu.
ÖZKAN UĞUR ANISINA...
Mazhar Alanson ve Fuat Güner, geçtiğimiz yıl kaybettikleri değerli grup arkadaşları Özkan Uğur'un anısına "Güllerin İçinden" şarkısını seslendirdi.
Sahne, Özkan Uğur'a ithaf edilen bu duygu dolu performansla anlam kazandı ve izleyicilere derin bir hüzünle karışık nostalji yaşattı.