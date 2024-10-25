Mazhar Alanson, kızını kaybettikten sonra ilk kez sahnede: "Müzik yaralanmış bir ruha şifadır"

"MÜZİK DERT ORTAĞIDIR"

Konser, Mazhar Alanson'un duygusal sözleriyle başladı. "Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır."

Bu anlamlı girişle başlayan gece, unutulmaz şarkılarla devam etti ve izleyicilere hüzünle harmanlanmış bir müzik ziyareti sundu.