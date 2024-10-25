Angelina Jolie’nin güzellik sırları: Meğer pırıl pırıl cildini buna borçluymuş

Angelina Jolie son dönemlerde Haluk Bilginer ile birlikte yer aldığı "Maria" filminde gösterdiği performansla tekrar gündeme geldi. Hem oyunculuğuyla hem de göz alıcı güzelliğiyle dikkat çeken Jolie, bu zarafetini büyük ölçüde cilt rutinine borçlu. Ünlü ismin pırıl pırıl bir cilt için izlediği güzellik adımlarını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! işte Angelina Jolie'nin güzellik rutininden 6 önemli madde...