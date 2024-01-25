Mauro Icardi’yi İstanbul’a gönderip soluğu bakın nerede aldı! Wanda Nara sınırları fena zorladı: “Icardi’ye saygımızdan bakmıyoruz”

Galatasaray taraftarına hep bir ağızdan 'Aşkın Olayım' söyleten Mauro Icardi kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile yürüttüğü ilişkiyle de sık sık manşetleri süsledi. Yıldız futbolcu, bir kez daha eşiyle gündeme geldi. Wanda Nara eşini İstanbul'a yollar yollamaz soluğu çocuklarıyla Meksika'da aldı ve burada yaptığı iddialı paylaşımlarla çok konuşuldu. Nara'nın pozlarını görenler, "Icardi'ye saygımızdan bakmıyoruz", "Yenge atma şöyle şeyler ya" yorumlarında bulundu.