SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Mauro Icardi’yi İstanbul’a gönderip soluğu bakın nerede aldı! Wanda Nara sınırları fena zorladı: “Icardi’ye saygımızdan bakmıyoruz”

Galatasaray taraftarına hep bir ağızdan 'Aşkın Olayım' söyleten Mauro Icardi kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile yürüttüğü ilişkiyle de sık sık manşetleri süsledi. Yıldız futbolcu, bir kez daha eşiyle gündeme geldi. Wanda Nara eşini İstanbul'a yollar yollamaz soluğu çocuklarıyla Meksika'da aldı ve burada yaptığı iddialı paylaşımlarla çok konuşuldu. Nara'nın pozlarını görenler, "Icardi'ye saygımızdan bakmıyoruz", "Yenge atma şöyle şeyler ya" yorumlarında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 12:07 Güncelleme 25 Ocak 2024, 12:20
Mauro Icardi’yi İstanbul’a gönderip soluğu bakın nerede aldı! Wanda Nara sınırları fena zorladı: “Icardi’ye saygımızdan bakmıyoruz” 1

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, attıkları her adımla adlarından söz ettirmeyi başardı.

Mauro Icardi’yi İstanbul’a gönderip soluğu bakın nerede aldı! Wanda Nara sınırları fena zorladı: “Icardi’ye saygımızdan bakmıyoruz” 2

Magazinin en çok konuşulan isimlerinden olan çift, bir kez daha Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

▶️ Wanda Nara bikinili paylaşım!

Mauro Icardi’yi İstanbul’a gönderip soluğu bakın nerede aldı! Wanda Nara sınırları fena zorladı: “Icardi’ye saygımızdan bakmıyoruz” 3

Wanda Nara eşini İstanbul'a yollar yollamaz soluğu çocuklarıyla Meksika'da aldı. Ülkenin ünlü tatil beldesi Tulum'a giden ve kendini plajlara atan Nara, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

SON DAKİKA