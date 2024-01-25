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2 gün önce dede olmuştu! İbrahim Tatlıses torununun hastalığını ilk kez açıkladı! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in oğlu meğer...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. İlk kez anne-baba oldukları için heyecanlı olan ikili, iki gün önce ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Oğullarına İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını veren çiftten kötü haber geldi. İbrahim Tatlıses sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla torununun rahatsızlığından bahsedip dua istedi.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 13:01 Güncelleme 25 Ocak 2024, 13:08
2 gün önce dede olmuştu! İbrahim Tatlıses torununun hastalığını ilk kez açıkladı! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in oğlu meğer... 1

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, uzun süreli birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıdı. Mutlu evlilikleri olan ikili geçtiğimiz aylarda bebek müjdesini verdi.

2 gün önce dede olmuştu! İbrahim Tatlıses torununun hastalığını ilk kez açıkladı! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in oğlu meğer... 2

Ünlü çift, iki gün önce ise İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri ikizlerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

2 gün önce dede olmuştu! İbrahim Tatlıses torununun hastalığını ilk kez açıkladı! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in oğlu meğer... 3

Hastane girişinde görüntülenen İdo Tatlıses, "Acayip bir duygu Allah herkese nasip etsin. Daha eşimi görmedim" sözleriyle dile getirdi.

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