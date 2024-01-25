Survivor Sema Aydemir’in Dilber elbisesiyle yaptığı pavyon dansına tepkiler çığ gibi büyüdü! “Kendimi nasıl bitiririm adlı çalışma”

Üç kez katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran eski milli atlet Sema Aydemir, sosyal medyada yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Söz konusu görüntülerde mini elbisesiyle pavyon dansı yapan Aydemir'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Kendimi nasıl bitiririm adlı çalışma" derken bir başkası "Hiç yakıştıramadım ancak o kendine yakıştırmış" yorumunda bulundu.
Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Dilber elbisesi ile pavyon dansı yaptığı görüntüleri Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.
Aydemir, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Dilber hepimizi ele geçirdi, Dilberlere tercih edilince acil oynuyoruz (bu arada pavyonlara özendiriyorsunuz falan diyenlere; ya arkadaş iki geyik yaptık, hiç mi pavyon bilmiyordu insanlar.