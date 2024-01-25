Survivor Sema Aydemir’in Dilber elbisesiyle yaptığı pavyon dansına tepkiler çığ gibi büyüdü! “Kendimi nasıl bitiririm adlı çalışma”

Üç kez katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran eski milli atlet Sema Aydemir, sosyal medyada yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Söz konusu görüntülerde mini elbisesiyle pavyon dansı yapan Aydemir'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Kendimi nasıl bitiririm adlı çalışma" derken bir başkası "Hiç yakıştıramadım ancak o kendine yakıştırmış" yorumunda bulundu.