Mauro Icardi'nin eşinden kötü haber! Wanda Nara'nın rahatsızlığının teşhisi kondu: Lösemi olduğunu duyurdu!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sık sık gündem olan eşi Wanda Nara, bu kez kötü bir haberle adından söz ettirdi. Wanda Nara, hastalığıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Nara, hastalığını açıkladı. Ünlü isim, lösemi olduğunu söyledi. İşte o paylaşım...
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Yıldız futbolcu, eşi Wanda Nara ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini bolca süsledi.
Ünlü çift, şimdi ise kötü bir haberle gündeme geldi. Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Wanda Nara, yaptığı paylaşımda lösemi olduğunu bildirdi.