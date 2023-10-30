Mauro Icardi'nin eşinden kötü haber! Wanda Nara'nın rahatsızlığının teşhisi kondu: Lösemi olduğunu duyurdu!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sık sık gündem olan eşi Wanda Nara, bu kez kötü bir haberle adından söz ettirdi. Wanda Nara, hastalığıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Nara, hastalığını açıkladı. Ünlü isim, lösemi olduğunu söyledi. İşte o paylaşım...