49 yaşındaki Ceylan “Erkeğim hesabı ödeyecek” deyip açıkladı! Eski eşi merak konusu oldu! Meğer İbrahim Tatlıses’in oğlundan sonra...

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla bolca adından söz ettirdi. Ünlü türkücü, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan, aklındaki erkek profiliyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...