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49 yaşındaki Ceylan “Erkeğim hesabı ödeyecek” deyip açıkladı! Eski eşi merak konusu oldu! Meğer İbrahim Tatlıses’in oğlundan sonra...

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla bolca adından söz ettirdi. Ünlü türkücü, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan, aklındaki erkek profiliyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 13:37 Güncelleme 30 Ekim 2023, 13:48
49 yaşındaki Ceylan “Erkeğim hesabı ödeyecek” deyip açıkladı! Eski eşi merak konusu oldu! Meğer İbrahim Tatlıses’in oğlundan sonra... 1

Küçük Ceylan lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü türkücü Ceylan Avcı, geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla bolca adından söz ettirdi.

49 yaşındaki Ceylan “Erkeğim hesabı ödeyecek” deyip açıkladı! Eski eşi merak konusu oldu! Meğer İbrahim Tatlıses’in oğlundan sonra... 2

Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan, bu kez imajıyla değil açıklamalarıyla konuşuldu.

49 yaşındaki Ceylan “Erkeğim hesabı ödeyecek” deyip açıkladı! Eski eşi merak konusu oldu! Meğer İbrahim Tatlıses’in oğlundan sonra... 3

Şarkıcı Ceylan, önceki gece bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesinde sorulara yanıt veren Ceylan, aşk hayatıyla ilgili konuştu.

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