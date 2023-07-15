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Haberler Magazin Herkes tatilde Zehra şantiyede! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra şantiyede çalışmaya başladı

Herkes tatilde Zehra şantiyede! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra şantiyede çalışmaya başladı

1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Şimdilerde de kızı Zehra magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özel bir üniversitenin iç mimarlık bölümünü bitiren Zehra Çilingiroğlu, ünlü bir mimarlık şirketinde işe başladı. Herkes tatildeyken Zehra şantiyede çalışıyor.

15.07.2023 12:39 - Son Güncelleme: 15.07.2023 12:39
Herkes tatilde Zehra şantiyede! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra şantiyede çalışmaya başladı

Herkes tatilde Zehra şantiyede...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Herkes tatilde Zehra şantiyede! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra şantiyede çalışmaya başladı

1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasıyla adını duyuran ancak evlenip boşandığı için tacı geride alınan Hülya Avşar hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

Herkes tatilde Zehra şantiyede! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra şantiyede çalışmaya başladı

1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar'ın kızı da son yıllarda magazin gündeminde yer alıyor sık sık.

Herkes tatilde Zehra şantiyede! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra şantiyede çalışmaya başladı

Hülya Avşar'ın biricik kızı Zehra inşaatta çalışıyor. Konuyu köşesinde taşıyan Cankurt şu ifadeleri kullandı:

Herkes tatilde Zehra şantiyede! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra şantiyede çalışmaya başladı

Hülya Avşar'ın biricik kızı Zehra inşaatta çalışıyor! Evet yanlış okumadınız; Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen ve tek çocuğu olan Zehra, bir şantiyede çalışıyor.

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