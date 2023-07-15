Herkes tatilde Zehra şantiyede! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra şantiyede çalışmaya başladı
1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Şimdilerde de kızı Zehra magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özel bir üniversitenin iç mimarlık bölümünü bitiren Zehra Çilingiroğlu, ünlü bir mimarlık şirketinde işe başladı. Herkes tatildeyken Zehra şantiyede çalışıyor.
15.07.2023 12:39 - Son Güncelleme: 15.07.2023 12:39
1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasıyla adını duyuran ancak evlenip boşandığı için tacı geride alınan Hülya Avşar hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.
1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar'ın kızı da son yıllarda magazin gündeminde yer alıyor sık sık.
Hülya Avşar'ın biricik kızı Zehra inşaatta çalışıyor! Evet yanlış okumadınız; Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen ve tek çocuğu olan Zehra, bir şantiyede çalışıyor.